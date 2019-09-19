"الزراعة" تعلن عن خبر سار للفلاحين.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن منظومة " كارت الفلاح " تعتبر واحدة من أهم أدوات التكنولوجيا الحديثة التي تقوم بها الدولة لتطبيق المنظومة الزراعية الرقمية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الدولة بالكامل تتوجه نحو التحول الرقمي، وأن تعميم منظومة كارت الفلاح بالمحافظات سيكون بنهاية 2020.



وأوضح معاون وزير الزراعة، أن منظومة كارت الفلاح تم ربطها بالرقم القومي للمزارع، مؤكدًا أن الكارت له أهمية كبيرة للمزارع وللدولة.



وأشار معاون الوزير، إلى أن المزارع من خلال الكارت الذكي يحصل على السماد بدون مشكلات، ويعلم الكمية التى تصرفها الدولة له، وكذلك يستطيع الفلاح أن يحصل على الدعم النقدي بدلا من الحصول عليه عينيًا أو عن طريق السماد.



وكشف أن الدولة تحصل على مجموعة من المزايا من خلال الكارت، حصر شامل وسريع للمنظومة الزراعية، ويتيح للدولة الوصول للمزارع بشكل سريع.

