حطوهم في باسكت القمامة.. توفيق عكاشة: هكذا تخلصت تونس من الإخوان.. فيديو

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الانتخابات التونسية قائلا: «المجتمع التونسي تخلص من إخوان الشيطان، رماهم في الزبالة،

وأيضا تخلص من اليساريين ومن المرتزقة ومن طفيليات العمل السياسي الذين عاشوا على جدار تونس منذ عام 2011 حتى الآن».



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «سبب انتخاب تونس الدكتور قيس سعيد، أنه كان يظهر في التلفزيون كثيرا وكان يتحدث باللغة العربية وكان له رؤية ولم يكن من ضمن المتوقع أنهم يكونوا في المنافسة».



وأشار: «التونسيين فوجئوا أن الدكتور قيس سعيد دخل إعادة في الانتخابات مع نبيل القروي»، موضحا: «الاتجاهات تشير إلى قيس سعيد، لأنه متقدم على نبيل القروي في استطلاعات الرأي».



وأكد: «التخلص من الطفيليات السياسية التي عاشت على جدار الدولة التونسية أكبر مكسب حققه الشعب التونسي، والتخلص منه إلي الأبد بمعرفة الشعب من إخوان الشيطان، بعد ما حطوهم في باسكت الزبالة».

