بعد تحذير الـfda..لا تشرب هذه الأدوية لوجود شبهات شوائب مسرطنة بها..نواب:سحبها من السوق ليس له أى تأثير على المرضى أو الدواء..وهناك 50 صنفا بديلا لها

شملت مستحضرات رانيتيدين.. صحة النواب تحذر من تناول زانتاك لهذا السبب

بعد سحب رانيتيدين وفوار رانى.. أدوية بديلة للحموضة وقرحة المعدة

شبهات شوائب مسرطنة..برلمانى يطالب بعمل دراسات لأدوية بديلة

بعد سحبه من السوق..أعشاب بديلة للرانيتيدين





أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشورا يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".





وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ماورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.





وتضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.





وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الافراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.





وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الأدوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا.





ونصح المنشور المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقال إن تلك الإجراءات جاءت بناءً على تقارير هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".





وتستخدم مادة "رانيتيدين" فى تصنيع الأدوية المعالجة لحموضة المعدة.





ومن الأدوية التي تحتوي علي تلك المادة





فوار راني

رانيتيدين

رانتيدول

زانتاك

فارو رانتدين

اسيلوك

اسيلايت

رانيتاريجو

الرانتاز

اوسموران

رانتيبلوك

هيستاك

ابيرانت

رانيتاك

نورسيف

مجدين

ابيران

رايتيكيور

جاستبروك

Rant 12

| RANITARIGO SHAMS

2 | RanTIDINE up 13

| ULRANTAZ MASH

3 RANITAK SEDICO 14

| OSMORAN TAB. ADWIA

4 | ErmanT EPICO 15

| RANTIBLOCK UNTPHARMA

5_|

RANTIDOL EINASR 16_| RAPIDANEAL ZAD INT.PHARMA

| acioc SIGMA 17

| RANTIDINE ADCO.

7_| PHARO RANTIDINE. PHARAONIA| 15

| Ertan ADWIA

8mstac RANBAXY 9

| RIGHTICURE PHARMA RIGHT

9 aciuiGit ELOBOUR 20





GASTPROCT WIKMA





NOEROSIVE CONCORD.





rerTRELF SUNNY





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فى البداية حذر سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من تناول جميع مستحضرات الدواء التي تشتمل على المادة الخام "رانيتيدين"، لحين فحصها والتأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة بداخل هذه المادة.





وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي أعلنت عنه وزارة الصحة بوقف وتداول مادة "رانيتيدين" مؤقت لحين فحص جميع الأدوية بعد جمعها من المصانع والأماكن المتواجد بها والتأكد من سلامتها، وطالب وسائل الإعلام بتنبيه المواطنين من تناول هذه الأدوية لحين وجود قرار آخر من الوزارة يؤكد عدم ضمنها أي مواد تهدد الصحة العامة.





وأشاد النائب مصطفى أبو زيد ،عضو لجنة الصحة بالبرلمان بقرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، الذي يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".





وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار صائب خاصه لاحتواء هذه الأدوية على مواد مسرطنة ، وبالتالى كان من الطبيعى ان يكون هناك إجراء إحترازى بسحب هذه الأدوية من السوق.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا لابد أن نأخذ تقارير منظمة الـ fda بمحمل الجدية ، مشيرا إلى أن سحب هذه الأدوية من السوق ليس له أى تأثير على المرضى أو على سوق الدواء.





وأوضح ان هناك أدوية بديلة تقلل من الحموضة وقرحة المعدة ، بل وأفضل منها كذلك ، وبالتالى فلن يكون هناك أى قلق من سحب هذه الأدوية من السوق.





وكشف عن الأدوية البديلة والتى تقلل من الحموضة وقرحة المعدة بعد سحب الأدوية التى تحتوى على شوائب مسرطنة ، حيث تمثلت فى مشتقات الامبرازول مثل كونترلوك وفاموتين ايديزول ، مؤكدا أن هناك 50 صنف دواء بديل فى السواق.





وقال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن سحب وزارة الصحة لعدد من الأدوية من السوق لإحتواءها على مواد مسرطنة قرار جيد جدا طالما اتضح احتواءه على هذه المواد المسرطنة التى تضر بصحة الإنسان.





وأشار الشورى لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من عمل دراسات حتى تكون هناك أدوية بديلة لهذه الأدوية التى تم سحبها ، ليس بها أى مواد مسرطنة.





وطالب بضرورة وجود عقد اجتماع مشترك بين شركات الأدوية ووزارة الصحة لبحث عن أدوية بديلة لهذه الأدوية المسرطنة.





وعلقت شادية هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان وعضو الجمعية المصرية للطب البديل، على قرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".





وقالت "هريدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الاعشاب الطبيعية الاصيلة التي تمتلك مفعول يعادل مفعول السحر في القضاء على الحموضة وقرحة المعدة وغيرها من أوجاع المعدة المؤلمة التي يعاني منها المواطنين، ولا توجد بها أي خطورة تهدد صحة المواطن.





وفي هذا الصدد أوضحت النائبة، أن هذه الاعشاب تتمثل في "النعناع" و "الينسون" والعسل الأبيض" الزنجبيل والكمون" والحليب الساقع" "الحلبة" مع شرب 4 لتر ماء كل يوم الأمر الطبيعي الذي يعطي الجسم المناعة الكاملة ضد أي مرض بالإضافة إلى التخلص النهائي من الام المعدة.



