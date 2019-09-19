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رياضة

وديا .. شبان قنا يفوز على المدينة المنورة استعدادا لدوري القسم الثاني

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لشبان قنا الفوز على فريق المدينة المنورة على ملعب الثانى بالأقصر بهدفين نظيفين ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

جاء اللقاء متميزا من الطرفين واستطاع فريق شبان قنا تسجيل الهدف الأول عن طريق الأمين عمر اللاعب النيجيرى ، وسجل الهدف الثانى أحمد محبوب ، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين .

وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع العديد من اللاعبين حازم محمد محمد لاعب ديروط ، واحمد الليثي لاعب الاقصر ، وصلاح جدو لاعب الاقصر ، ومحمد السيد سوسته لاعب ديروط ، واحمد صلاح حارس طلائع الجيش ، واحمد محبوب لاعب قنا ، وثلاثى الالومنيوم ٩٧ ، خالد عبدالشافي واحمد جمال ومحمد نصر، والامين عمر ، وآكا لاعب كوت ديفوار .

يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثاني.

وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.

وأنهى شبان قنا دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد10 نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.

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