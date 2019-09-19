حكم رابع مصري يشارك ضمن طاقم ألماني لإدارة سوبر الاهلي والزمالك



فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب.



أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور مهام الحكم الرابع في مباراة السوبر المقرر إقامتها غدا الجمعة بين النادي الأهلي باعتباره بطل الدورى موسم 2017-2018 والزمالك بطل كأس مصر إلى الحكم محمد حسن.ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء فى حضور 10 آلاف مشجع من كلا الطرفين.وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية عن تعيين طاقم حكام ألماني لإدارة لقاء السوبر على أن يتكون من: