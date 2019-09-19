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رياضة

حكم رابع مصري يشارك ضمن طاقم ألماني لإدارة سوبر الاهلي والزمالك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:09 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور مهام الحكم الرابع في مباراة السوبر المقرر إقامتها غدا الجمعة بين النادي الأهلي باعتباره بطل الدورى موسم 2017-2018 والزمالك بطل كأس مصر إلى الحكم محمد حسن.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء فى حضور 10 آلاف مشجع من كلا الطرفين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية عن تعيين طاقم حكام ألماني لإدارة لقاء السوبر على أن يتكون من:

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب.

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