بدء الدراسة في 12 محافظة لطلاب الصفوف من 3 ابتدائي لثانوية عامة .. غدا

تنطلق غدا السبت الموافق 21 سبتمبر 2019 ، الدراسة بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، في المدارس الموجودة بــالمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، هي 12 محافظة على مستوى الجمهورية ( الدقهلية ، والإسماعيلية ، والفيوم ، والمنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، وسوهاج ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وأسوان ، والأقصر ، وقنا ) إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة.



بينما يبدأ العام الدراسي في باقي مدارس الجمهورية بعد غد الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019 .



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 غدًا بفصول رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، وأيضًا إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصري، وترديد النشيد الوطني أثناء الطابور؛ لغرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى.



وشددت الوزارة كذلك على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس والإعلان عن هذه المواعيد بمداخل المدارس، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة المدارس للاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة؛ لسلامة أبنائنا الطلاب، فضلًا عن حظر استخدام أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ( الأفنية، والفصول الدراسية، والطرقات وحجرات الأنشطة، ودورات المياة، والأسوار ... إلخ)، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم.



وقالت وزارة التربية والتعليم : من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.