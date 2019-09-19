اخبار الفن .. 100 صورة من الجونة السينمائى .. ظهور شيري عادل برفقة معز مسعود يثير الجدل

بعد ظهورهما على السجادة الحمراء.. هل عادت شيري عادل إلى معز مسعود .. فيديو





100 صورة لكل النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الخميس بمسرح المارينا وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى كبير.

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استمع الى أغنية "تحيرك" لـ عمرو دياب بعد تسريبها.. فيديو

سربت أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "تحيرك" ، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " .

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عمرو محمود ياسين: نصيبى وقسمتك 3 كان تحديا لي

قال المؤلف والممثل عمرو محمود ياسين إنه سعيد بردود الأفعال التى وصلته حتى الآن على العمل.

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حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الخميس بمسرح المارينا وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى كبير.سربت أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "تحيرك" ، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " .قال المؤلف والممثل عمرو محمود ياسين إنه سعيد بردود الأفعال التى وصلته حتى الآن على العمل.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أثار ظهور الفنانة شيرى عادل برفقة مطلقها الداعية الإسلامى معز مسعود، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى الجدل، بعد إعلانها انفصالهما مؤخرا.