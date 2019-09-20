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أخبار العالم

السودان يسقط أحكاما بالإعدام بحق متمردين من دارفور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:02 ص
مسلحون في دارفور.
مسلحون في دارفور. أرشيفية
أحمد قاسم
أعلن السودان إسقاط أحكام بالإعدام صادرة بحقّ ثمانية متمرّدين من دارفور، في خطوة تندرج في إطار "بناء الثقة" مع الجماعات المسلّحة، في وقت تسعى السلطات إلى إحلال السلام في المنطقة.

وأعلن مجلس السيادة في السودان أنّه أمر أيضًا بإطلاق سراح 18 سجينًا كانوا قد قاتلوا سابقًا القوّات الحكوميّة في دارفور.

وجاء في بيان مكتوب للمتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أنّ المجلس قرّر "إسقاط أحكام الإعدام عن ثمانية من أعضاء حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور".

ولم يتّضح متى صدرت أحكام الإعدام بحقّهم وبأيّ تُهم.

وتابع البيان أنّ إطلاق سراح المحكومين الثمانية يشكّل "جزءا من بناء الثقة مع المجموعات المسلّحة وإنفاذًا لاتّفاق مفاوضات" أجريت في جنوب السودان الأسبوع الماضي.

وكانت جماعات مسلّحة خاضت الأسبوع الماضي في جوبا مفاوضات أسفرت عن توقيع اتّفاق "أوّلي" حول مبادئ التفاوض مع الخرطوم.

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