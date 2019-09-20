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رياضة

في مباراة السوبر.. مدرسة الخبرات بقيادة ميتشو تتحدى الطموحات الكبيرة لفايلر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
فايلر و ميتشو
فايلر و ميتشو
ياسمين تيسير
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساء إلى استاد برج العرب لـ متابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وسط حضور جماهيري 10 آلاف مشجع .

وتمثل المباراة بوابة دخول كلا من رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي والصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك لـ قلوب جماهير الفريقين في حال الفوز بالبطولة.

ويواجه فايلر تحدي من نوع خاص عقب انضمامه لـ الفريق منذ اسابيع قليلة مضت خاصة وأن المباراة امام الغريم التقليدي للأهلي و هو الزمالك على الرغم من فوز الأهلي في أول مباراة تحت قيادة فايلر أمام كانوا سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شىء في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك فايلر سيرة ذاتية جيدة حيث سبق وتوج أثناء قيادته لـ فريق أندرلخت البلجيكي بلقب الدوري في موسم 2016 - 2017 ثم توج بلقب السوبر البلجيكي بنفس الموسم ولكن قلة خبرته في الكرة الافريقية تثير بعض القلق والمخاوف داخل قلوب جماهير الأهلي.

وعلى الجانب الآخر فإن الصربي ميتشو يرغب في مصالحة جماهير الزمالك عقب هزيمة الفريق أمام فريق جينراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب مباراة دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

ويخوض ميتشو المباراة بثقة شديدة على الرغم من هزيمة الفريق الأخيرة و لكن خبرته الواسعة في الكرة الافريقية تحول دون قلق جماهير الزمالك.

وحقق ميتشو العديد من الالقاب والبطولات خلال مشواره التدريبي حيث توج اثناء قيادته لـ فريق الهلال السوداني بـ لقب الدوري عام 2010 والكأس في 2011.

كما توج مع فريق سان جورج بـ خمسة ألقاب دوري مواسم 2005-2006-2008-2009 -2010 بالإضافة للقبي كأس مواسم 2005 -2009، كما قاد ميتشو منتخب أوغندا للفوز بلقب سيكافا موسم 2015، لتأتي مباراة السوبر المصري لتكشف عن أي من المدارس التدريبية سيفوز في النهاية هل ستفوز مدرسه السن الصغير و الطموحات الكبيرة عند رينيه فايلر أم ستفوز مدرسة الخبرات الطويلة و الثقة عند الصربي ميتشو .

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