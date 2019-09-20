عزبة النخل تغرق بين تلال القمامة

أرسل "أحمد سيد" أحد قراء موقع صدى البلد رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.



وأوضح أن منطقة عزبة النخل تحديد أعلى كبارى المشاة بالقرب من محطة المترو تعانى من تراكم تلال القمامة يوميا ما لا يوفر حياة أدمية لسكان الحى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.