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اقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوترات الخليج تدعم السوق

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
الذهب
الذهب
رويترز
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.

وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستأنف وفدان أمريكي وصيني على مستوى النواب المفاوضات التجارية المباشرة للمرة الأولى في نحو شهرين أمس الخميس، ويسعيان إلى إرساء أساس لمحادثات رفيعة المستوى تعقد في مطلع أكتوبر.

وزادت أسعار الذهب حوالي 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الأربعاء للمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي لكنه أعطى إشارات متباينة بشان خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

أيضا يتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات في الشرق الأوسط في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة أمس الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدي للتهديدات الإيرانية في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى المستوى القياسي البالغ 1646.81 دولار.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.37 دولار للأوقية وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية.

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