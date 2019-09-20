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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة،العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

السوبر المصري:

الأهلي - الزمالك، السابعة مساء، عبر قنوات، أون سبورت، ونايل سبورت، وتايم سبورت.

الدوري الإنجليزي:

ساوثهامبتون - بورنموث، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الإسباني:

أوساسونا - ريال بيتيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

شالكة - ماينز، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الإيطالي:

كالياري - جنوى - التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الفرنسي:

ستراسبورج، نانت، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.


البطولة العربية: أولمبيك أسفي المغربي - الرفاع البحريني، الثامنة مساء، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري السعودي:

أبها - العدالة، الخامسة والنصف مساء.

الفيحاء - الوحدة، الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء.

النصر - الحزم، السابعة والثلث مساء.



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