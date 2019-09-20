مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة،العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري.



ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



السوبر المصري:



الأهلي - الزمالك، السابعة مساء، عبر قنوات، أون سبورت، ونايل سبورت، وتايم سبورت.



الدوري الإنجليزي:



ساوثهامبتون - بورنموث، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.



الدوري الإسباني:



أوساسونا - ريال بيتيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



الدوري الألماني:



شالكة - ماينز، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.



الدوري الإيطالي:



كالياري - جنوى - التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 4.



الدوري الفرنسي:



ستراسبورج، نانت، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.





البطولة العربية: أولمبيك أسفي المغربي - الرفاع البحريني، الثامنة مساء، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.



الدوري السعودي:



أبها - العدالة، الخامسة والنصف مساء.



الفيحاء - الوحدة، الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء.



النصر - الحزم، السابعة والثلث مساء.







