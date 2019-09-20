مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة،العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري.
ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
السوبر المصري:
الأهلي - الزمالك، السابعة مساء، عبر قنوات، أون سبورت، ونايل سبورت، وتايم سبورت.
الدوري الإنجليزي:
ساوثهامبتون - بورنموث، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
الدوري الإسباني:
أوساسونا - ريال بيتيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الألماني:
شالكة - ماينز، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدوري الإيطالي:
كالياري - جنوى - التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الفرنسي:
ستراسبورج، نانت، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
البطولة العربية: أولمبيك أسفي المغربي - الرفاع البحريني، الثامنة مساء، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
الدوري السعودي:
أبها - العدالة، الخامسة والنصف مساء.
الفيحاء - الوحدة، الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء.
النصر - الحزم، السابعة والثلث مساء.
ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
السوبر المصري:
الأهلي - الزمالك، السابعة مساء، عبر قنوات، أون سبورت، ونايل سبورت، وتايم سبورت.
الدوري الإنجليزي:
ساوثهامبتون - بورنموث، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
الدوري الإسباني:
أوساسونا - ريال بيتيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الألماني:
شالكة - ماينز، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدوري الإيطالي:
كالياري - جنوى - التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الفرنسي:
ستراسبورج، نانت، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
البطولة العربية: أولمبيك أسفي المغربي - الرفاع البحريني، الثامنة مساء، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
الدوري السعودي:
أبها - العدالة، الخامسة والنصف مساء.
الفيحاء - الوحدة، الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء.
النصر - الحزم، السابعة والثلث مساء.