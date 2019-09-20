تويتر يوقف حساب المستشار الملكي السعودي السابق



وتجري النيابة العامة السعودية تحقيقاتها في هذه القضية مع المتهمين البالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا.



علق موقع "تويتر" حساب المستشار الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، الذي تمت إقالته من منصبه على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تركيا.وإذا ما حاول أي شخص الدخول إلى حساب القحطاني، تظهر كلمة "الحساب موقوف"، نظرا لأنه قام بانتهاك قوانين تويتر.وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في 20 أكتوبر، أمرا ملكيا بإعفاء سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي من منصبه.