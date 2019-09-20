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رياضة

موعد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام المباراة علي ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة وتذاع عبر قناة On Sport HD ، النيل الرياضية .

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحقيق انطلاقة مثالية للموسم الجديد، بينما يطمح الزمالك في مداواة جراحه على حساب المارد الأحمر في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطلا لمسابقة الدوري 2017 - 2018، بينما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره حامل لقب كأس مصر.

وتعد بطولة السوبر مميزة وفريدة نظرا لكونها بطولة من مباراة واحدة حيث لم يشارك بها سوى 8 أندية فقط وهي الأهلي، الزمالك، المصري، المقاولون العرب، حرس الحدود، إنبي، الإسماعيلي، غزل المحلة.

وتوج الأهلي بالبطولة 10 مرات من أصل 12 مشاركة بينما حصد الزمالك اللقب 3 مرات خلال 8 مشاركات وتوج كلا من حرس الحدود و المقاولون العرب بالبطولة مرة وحيدة خلال مشاركتين.

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