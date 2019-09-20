أهلي 2003 يواجه الزمالك غدًا في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غدًا السبت مع فريق الزمالك، على ملعبه بميت عقبة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



يسعى النادي الأهلي في مباراة الغد لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على الزمالك يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال المباريات المقبلة من المسابقة، خاصة أنه حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى على سموحة بهدفين دون رد.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالنادي الأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.



