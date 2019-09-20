سقوط راكب في مطار القاهرة بحوزته مخدرات ومشغولات فضية

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب قادم من بانكوك قام بتهريب مخدرات ومشغولات فضية، حول ساقه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من بانكوك، اشتبه في راكب وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدرات ومشغولات فضية، خبأها حول جسده وساقه، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت إشراف أحمد أبو بكر وأميرة طلبة رؤساء الأقسام.



وعلي الفور أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.