أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعليم والتعلم بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. صور

نظمت أكاديمية الشرطة، بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية ) خلال الفترة من 17/9/2019 حتى 19/9/2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، هذا إلى جانب الإطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشراقي للتعليم والتعلم الشرطى.



وشهدت فعاليات الملتقى كلمة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة التى نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتمنياته للملتقى بتحقيق غايته فى مجال الإرتقاء بالتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية، مشيدًا بمبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم هذا الملتقى، وأضاف أن أكاديمية الشرطة دأبت على الأخذ بما هو جديد فى التعليم والتدريب والتثقيف والإرتقاء بالمستوى البدنى والتدريبى، كما أكد حرص الأكاديمية على إنفاذ توجيهات السيد/ وزير الداخلية - المستديمة بتطوير المناهج والبرامج بما يكفل تخريج أجيال من ضباط الشرطة قادرين على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات بجميع مراحل حياتهم الوظيفية.



كما شهد الملتقى كلمة الدكتور/رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - وجه خلالها الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته ودعمه الكبير لإقامة هذا الملتقى.



ودارت فعاليات الملتقى حول عدة محاور أهمها (فلسفة التعليم الشرطى – محتويات المناهج التعليمية – العلوم الشرطية – التعليم الإلكترونى والشُرطى).



▪ وانتهت أعمال الملتقى بمجموعة من التوصيات التى جاء من أهمها مدارسة عقد هذا الملتقى بصفة دورية سنويًا بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الأمنية بالدول العربية.