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حوادث

مصنع متحرك.. ضبط شاب بحوزته كمية مهولة من المواد المخدرة بأسيوط

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:06 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
إيهاب عمر
تمكنت مباحث قسم ثانِ أسيوط برئاسة المقدم أحمد بكر رئيس المباحث من ضبط شاب وبحوزته ١٣ تذكرة بودرة و٥ حقن أفيون و٥٠ جرام بانجو و٥ قطع حشيش و٥ طلقات خرطوش عيار ١٢ و ١٣ زجاجة Riv+ يأتى ذلك في إطار خطة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة.

كان اللواء أسعد الذكير مدير امن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد بضبط الشاب "ا.أ.م.ع" ٣٤ عاما حاصل على بكالوريوس جودة ومقيم بالحمراء التابعة لقسم ثان وبحوزته عدد من المواد المخدرة قبل التصرف او الاتجار بها.

وعلى الفور تشكل فريق من ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس المباحث وقاموا بضبط المتهم وجد بحوزته ١٣ تذكرة بودرة و٥ حقن أفيون و٥٠ جرام بانجو و٥ قطع حشيش و٥ طلقات خرطوش عيار ١٢ و ١٣ زجاجة Riv+ قبل التصرف فيها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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