منير مراد يروج لمسلسل نصيبي وقسمتك 3 .. شاهد

نشر الفنان منير مراد، البوستر الدعائي من مسلسل "نصيبي و قسمتك3" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".وظهر منير مراد على البوستر برفقة الفنانة ميرهان حسين وعلق قائلا: "غدا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي و قسمتك الجزء الثالث وحكاية اكدب عليا شوية في تمام الساعة 8 مساء علي قناة «noe»وتفاعل عدد كبير من متابعى منير مراد وميريهان حسين، على صفحته مع الصورة، وعلق بعضهم، قائلا: " مستنينكم، الله يوفقك ، ربنا معاكوا ، الحلوين ، الغاليين "يذكر ان مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.