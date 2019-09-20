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فن

منير مراد يروج لمسلسل نصيبي وقسمتك 3 .. شاهد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:41 م
منير مراد وميريهان
منير مراد وميريهان حسين
محمد بدران
نشر الفنان منير مراد، البوستر الدعائي من مسلسل "نصيبي و قسمتك3" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهر منير مراد على البوستر برفقة الفنانة ميرهان حسين وعلق قائلا: "غدا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي و قسمتك الجزء الثالث وحكاية اكدب عليا شوية في تمام الساعة 8 مساء علي قناة «noe»

وتفاعل عدد كبير من متابعى منير مراد وميريهان حسين، على صفحته مع الصورة، وعلق بعضهم، قائلا: " مستنينكم، الله يوفقك ، ربنا معاكوا ، الحلوين ، الغاليين "

يذكر ان مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.


منير مراد يروج لمسلسل نصيبي وقسمتك 3 .. شاهد

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