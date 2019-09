منير مراد يروج لمسلسل نصيبي وقسمتك 3 .. شاهد

View this post on Instagram

غداً الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك وحكاية " إكدب عليا شوية " في تمام الساعه ال 8 مساءً علي قناة @on.ent #مراد_مكرم #نصيبي_وقسمتك