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فن

نيقولا معوض: مهرجان الجونة فرصة لمشاهدة أفلام ممتعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:07 م
نيقولا معوض
نيقولا معوض
محمد نبيـل
حرص الفنان نيقولا معوض على حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس، وسط حضور كبير من النجوم.

وأعرب نيقولا معوض، في تصريح لـ"صدى البلد: عن سعادته بوجوده وسط هذه الأجواء السينمائية الرائعة، مشيرا إلى أنه يستعد لحضور عدد من الأفلام خلال أيام المهرجان.

ويواصل نيقولا معوض، تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "بلا دليل" الذي من المقرر عرضه على الشاشات خلال الفترة المقبلة وتقوم ببطولته الفنانة درة، والفنان خالد سليم، ونخبة كبيرة من نجوم الفن وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

كما بدأ نيقولا معوض تصوير أول أفلامه في السينما المصرية بدور شريف ناهي في فيلم ماكو، و يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام.

وتقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم اكسبريس.

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