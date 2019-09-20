بـ 24 قطعة سلاح.. سقوط طرفي خصوة ثأرية بأسيوط .. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفى خصومة بأسيوط، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف أطراف الخصومات والنزاعات.



أكدت المعلومات والتحريات قيام (أفراد عائلتين مُقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بإعداد وتجهيز أسلحة نارية وذخائر بهدف التشاجر فيما بينهما إثر خلافات سابقة على قطعة أرض بذات القرية بدائرة المركز.



قام قطاع الأمن العام بحملة مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، مدعمة بقوات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت طرفى النزاع .. أسفرت جهودها عن ضبط ضبط 24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 18 متهما من أفراد العائلتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون ، ولاسيما فى مجال إستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات تفتيشية مكبرة منعًا لتطورها.