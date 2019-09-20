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منوعات

حفر حفرة لأخيه فوقع فيها.. ملثم أشعل النيران في متجر فأحرق نفسه

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:15 م
ملثم أشعل النار في
ملثم أشعل النار في متجر
عزة عاطف
أظهرت كاميرا مبنى لحظة مفجعة لشخصين ملثمين خلال هجومهما على أحد المتاجر، لكن كما يقول المثل المصري "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"، فبمجرد أن أشعل أحدهما النار داخل المتجر، اندلعت في وجهه وهرب منها بأعجوبة.

يظهر المعتدي ومعه شريكه الذي حاول أـن يصدم الباب بدراجته النارية ليكسره، قبل أن يصب الآخر سائلًا قابلا للاشتعال (جاز) داخل المتجر ويشعل النار، لكن أثناء محاولته الهرب اصطادت النيران ملابسه وظل يقفز محاولًا التخلص منها والابتعاد عنها، وفقًا للفيديو المنشور على صحيفة مترو.

ولحسن حظهما فر كلا الرجلين من مكان الحادث على دراجة نارية حمراء، حيث قفز منفذ الحريق المتعمد على الدراجة النارية بعد أن استطاع التخلص من النيران، يقول ضباط الشرطة الذين تولوا التحقيق في الهجوم إنه قد تم إنقاذ عامل نظافة من داخل المتجر المسمى The Dolls House في بريدج ستريت.

وقالت الشرطة إن المعتدين شوهدا وهما يهربان من متجر بوسط المدينة في الساعة 8.15 مساء يوم الاثنين 2 سبتمبر قبل أن يتجها باتجاه سالفورد، وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده من قبل رجال الأطفاء.

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