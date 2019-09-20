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حوادث

تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:46 م
الطفل ادهم مسعد ووالده
الطفل ادهم مسعد ووالده
محافظات زينب الزغبي.
سيطرت حالة من الحزن علي أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجهما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى دمياط بها مواطن يدعى مسعد الكيكى ونجله الطفل تدهم 7سنوات، أثناء ذهابهما لمشاهدة المباراة باستاد برج العرب وتوفي الطفل في الحال وتم نقل والده للمستشفى لتلقي العلاج نظرا لأن حالته خطيرة للغاية.

ومنذ إعلان خبر وفاة الطفل أدهم تداول رواد الفيس بوك صورا للطفل برفقة والده وأنه من مشجعى نادى الزمالك وسادت حالة من الحزن بين الدمايطة لوفاة الطفل.
تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر
تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر

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