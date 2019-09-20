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رياضة

مباراة الأهلي والزمالك .. محمود علاء يقلص الفارق بهدف من ركلة جزاء .. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:33 م
محمود علاء
محمود علاء
يسرى غازى
أحرز محمود علاء الهدف الأول للنادى الزمالك فى مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 63 من ركلة جزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

دفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بالمهاجم مصطفى محمد بديلا عن المغربي محمد أوناجم فى اللحظات الأولى من الشوط الثاني وأحرز النيجيرى آجايي الهدف الثالث فى الدقيقة 49.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب محمود علاء وطارق حامد وأشهر حكم اللقاء الألماني البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم بعد احتكاكه القوى مع مصطفى محمد فى الدقيقة 60.

واحتسب الحكم الألماني ركلة جزاء فى الدقيقة 61 لصالح مصطفى محمد بعد تعرضه لعرقلة من جانب محمد الشناوى حارس النادي الأهلي وسددها محمود علاء فى الشباك معلنا عن الهدف الأول فى الدقيقة 63.

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