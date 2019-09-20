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رياضة

الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي واللاعبين بعد السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة للأعضاء والجماهير والجهاز الفني ولاعبي الفريق بتلك المناسبة بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشاد محمود الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين, والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء, مؤكدا أن هذا التتويج في بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وكان الأهلي فاز ببطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش المصري في برج العرب.

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