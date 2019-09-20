عمرو أديب يكشف سر مسح تويتر الهاشتاجات المزيفة للجماعة الإرهابية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية محترفة في تزوير التدوينات والهاشتاجات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، موضحا أن الإخوان تستغل الحسابات المزيفة في الهجوم على الدولة المصرية.



وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية « إم بي سي مصر»، أن الإخوان تطلب من اعضائها تصوير فيديوهات وهم ملثمين حتى لا يعرفهم أحد، منوها أن تويتر بدأ في مسح الهاشتاجات الخاصة بهم لأنها من حسابات مزيفة.



واكد أديب، أن هناك جروب سريًا لجماعة الإخوان الإرهابية يدار من قناة الشرق ومكملين وايضا هاشتاجات الإرهابية التي تهاجم الدولة المصرية.