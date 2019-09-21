بعد دخوله الإستديو بنضارة شمس.. فهمى يروى حكايته مع هنا الزاهد وكرارة

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.



وفاجئ فهمى كرارة بدخوله إستديو البرنامج بنضارة شمس، ليرد الأخير:"النضارة دى ليها حكاية طبعا"، ليروى فهمى واقعة النضارة قائلا:"النضارة دى وشها كان حلو علينا وأول مرة لابستها كانت فى العرض الخاص لفيلم حرب كرموز".



وتابع:"ظهورى بالنضارة الشمس فى العرض الخاص كان سببا فى حديثى مع هنا الزاهد للمرة الاولى فى حياتى معها".



وأكمل:"هنا الزاهد شافتنى بالنضارة وقالتلى اى اللى انت عامله ده قولتلها انا بعمل نمرة".

