أمير كرارة يتسبب فى موقف محرج لـ أحمد فهمى لهذا السبب.. فيديو

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.



وروى فهمى تفاصيل إرتباطه بهنا الزاهد قائلا:" انا عمرى 38 سنة وحسيت انى كبير جدا لما شوفت صورة ليها مع كرارة وهى عمرها 9 سنوات، مردفا:"كرارة صاحبى وانا حسيت بإحراج لما شوفت الصورة".



وأكمل:"يوم الخميس ده يوم مقدس ليا أنا وكريم أخويا وبنسهر لغاية الساعة 7 ومعانا محمد عبدالرحمن "توتا" نجم مسرح مصر".