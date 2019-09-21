ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السيسي يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.. ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات.. ويلتقي مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
  • بسام راضي:
  • الرئيس السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة
  • الرئيس سيشارك في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر ارفع محفل سياسي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الافريقية في ضوء قيادة السيد الرئيس للعمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا. 

كما أوضح بسام راضي ان الرئيس من المقرر ان يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.

واضاف بسام راضي ان الرئيس سيشارك ايضا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث سيلقي الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار. 

وعلي صعيد العلاقات المصرية الامريكية، ذكر بسام راضي انه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطا ثنائيًا مكثفًا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري ولتوطين نشاطها الصناعي والتجاري في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى وما تنعم به حاليًا مصر من أمن واستقرار .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 الأسبوع المقبل

الرئاسة: السيسي يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترشيحاتنا

احمد فهمي: شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي عشان انطلق وانبسط.. فيديو

شتيمة ومشادات.. الفيديو الكامل لـ خناقة مرتضى منصور مع مدير النادي الاهلي

مش بالسن... شيرين رضا تستعرض أناقتها فى مهرجان الجونة.. صور

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

بالأبيض.. بسمة بإطلالة متميزة فى عرض فيلم سودانى بـ مهرجان الجونة

إطلالة غريبة لـ ريهام عبد الغفور ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية.. شاهد ماذا فعلت

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

شتيمة ومشادات.. الفيديو الكامل لـ خناقة مرتضى منصور مع مدير النادي الاهلي

بعد تدهور حالة هنا الزاهد الصحية.. تصرف مفاجئ من احمد فهمي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

رانيا يوسف بفستان غير مثير فى ثانى أيام فعاليات مهرجان الجونة.. صور

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بـ «الساعة» بعد انتهاء الشوط الأول ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور