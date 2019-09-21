شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

هنأ فرج عامر، رئيس نادي سموحة، النادي الأهلى بفوزه بكأس السوبر على حساب بطل كأس مصر فريق نادي الزمالك.



وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي فوزك بالسوبر الكروي".



وتوج النادي الأهلي بلقب السوبر وحقق فوزا على نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.