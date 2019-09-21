دبلوماسي يوضح سبب مشاركة السيسي في القمة الـ74 للأمم المتحدة.. فيديو

أكد إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهو حريص على أن يشارك في جلسات الجمعية العامة السنوية "القمة الـ74 للأمم المتحدة".



وأشار إبراهيم الشويمي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن حرص الرئيس للمشاركة في القمة الـ74 للأمم المتحدة من أن يتم تحقيق هدفين هما : أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد مسرح عالمي يستطيع الرئيس من خلاله تقديم جميع الرؤى المصرية نحو القضايا المتعددة.



وتابع أن الهدف الآخر هو أن هناك فرصة كبيرة للغاية أن يلتقي الرئيس بعدد من رؤساء الدول، حيث يرى أن لقاءه بهم مفيد لحل أزمات وقضايا العربية والافريقية والمنطقة.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام حريص دائما أن يقدم للعالم بأن القارة الافريقية تعد فرصة كبيرة للغاية للتنمية داخلها، كما انه يريد أن يوضح بأن الوصول لهذه التنمية لابد أن يتم القضاء على الإرهاب، والفساد وجميع الآفات التى تتصل بذلك.

