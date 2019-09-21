ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دبلوماسي يوضح سبب مشاركة السيسي في القمة الـ74 للأمم المتحدة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مي محمد
أكد إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهو حريص على أن يشارك في جلسات الجمعية العامة السنوية "القمة الـ74 للأمم المتحدة".

وأشار إبراهيم الشويمي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن حرص الرئيس للمشاركة في القمة الـ74 للأمم المتحدة من أن يتم تحقيق هدفين هما : أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد مسرح عالمي يستطيع الرئيس من خلاله تقديم جميع الرؤى المصرية نحو القضايا المتعددة.

وتابع أن الهدف الآخر هو أن هناك فرصة كبيرة للغاية أن يلتقي الرئيس بعدد من رؤساء الدول، حيث يرى أن لقاءه بهم مفيد لحل أزمات وقضايا العربية والافريقية والمنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام حريص دائما أن يقدم للعالم بأن القارة الافريقية تعد فرصة كبيرة للغاية للتنمية داخلها، كما انه يريد أن يوضح بأن الوصول لهذه التنمية لابد أن يتم القضاء على الإرهاب، والفساد وجميع الآفات التى تتصل بذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دبلوماسي: طفرة في العلاقات المصرية اليابانية خلال رئاسة السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

التفاصيل الكاملة لوفاة الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزملك.. صور

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

تصريحات مرتضى منصور عقب خسارة السوبر.. كواليس مشادته مع مجلس إدارة الأهلي ورسالة لـ ميتشو وأوباما وفرجاني ساسي.. فيديو

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى