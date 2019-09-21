يشهد اليوم، السبت، 21 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة التي ستقام على النحو التالي:





طلائع الجيش X المقاولون العرب



يفتتح طلائع الجيش الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، عندما يستضيف المقاولون العرب في تمام الثالثة عصرًا، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، وستذاع المباراة على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.



الجونة X الإسماعيلي



ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الجونة، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "الجونة"، وستذاع المباراة على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.



بيراميدز X إنبي

وسيختتم بيراميدز مواجهات اليوم، عندما يستضيف إنبي، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وستنقل المباراة على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.