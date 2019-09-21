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تعليم

التعليم العالي: عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد بالجامعات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:44 م
ندوات توعوية للطلاب
ندوات توعوية للطلاب الجدد بالجامعات
كريم ناصر
شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، السبت، مراسم تحية العلم بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من طلاب الاتحاد والتربية العسكرية. 

وخلال الزيارة التفقدية، أكد الوزير ضرورة عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد لكي يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الطلاب بعناية شديدة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، وكذا أهمية دور مجالس الكليات في القيام بحل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.

وقام الوزير بتفقد أجنحة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتشمل العديد من المعارض منها: الكتاب المجاني، والفنون التشكيلية، فضلا عن مخترعات الطلاب، والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى نماذج المحاكاة.

كما تفقد الوزير عددا من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب، ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية،  وكذلك أنشطة وخدمات صندوق التكافل، وصندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز؛ والذي يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر والضغط والوزن.

وعلى هامش زيارته للجامعة، ترأس الوزير مجلس جامعة عين شمس، حيث أكد الوزير على ضرورة  الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة.

وقال الوزير إن قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين وأن تطبيقه أمر هام لأنه ينعكس إيجابيا على انتظام العملية التعليمية.

ونوه إلى أن القسم بداخل كل كلية يعد أقوى وحدة تنظيمية لأن انضباط العمل به يحقق انضباط الحياة الأكاديمية بشكل عام، مشيرا إلى أن المسئولية تضامنية بين الأستاذ والطالب والموظف، ولابد أن تسير العلاقة بينهم وفق ما حدده قانون تنظيم الجامعات مع استمرار المتابعة والمراقبة من قبل رئيس الجامعة. 

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