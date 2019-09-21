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بالحرير الأخضر..مي الغيطي بإطلالة مستوحاة من الطبيعة في ثاني أيام مهرجان الجونة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:57 م
صدى البلد
آية التيجي
ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستان باللون الأخضر بفتحة من القدمين، وعليه شال بألوان مموجة، وهو ما أبرز من إطلالتها وأناقتها، وذلك من توقع مصممة الأزياء لمياء راضي.

وقد علقت مي الغيطي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Because why not wear a painting to a red carpet" This beautiful nature inspired fluid art"، وتعني: "لماذا لا أرتدي لوحة على السجادة الحمراء، هذا الفستان مستوحى من الطبيعة الجميلة الاخضر يرجع إلى الأرض".

واختار مصفف الشعر الصغير ان يترك شعر مي الغيطي منسدلا على ظهرها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما اختارت خبيرة التجميل والميكب ارتيست نازك بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

واكتفت مي الغيطي في ارتداء قريطن ناعمين، وخاتم بسيط، مع عقد بسيط حول عنقها باللون الفضي، وهو ما ابرز من إطلالتها، واضاف لها لمسة جمالية رقيقة.

وكانت قد انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

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