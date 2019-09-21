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رياضة

باولو يقود هجوم طلائع الجيش أمام المقاولون

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:53 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
عبدالله هشام
يستضيف فريق طلائع الجيش منافسه المقاولون العرب في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.

وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أحمد سامى - على الفيل - عاصم صلاح - بوشا -عمرو السيسى.

الوسط: كابوريا - مهند لاشين - كريم طارق - زولا.

الهجوم: حسام باولو.

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