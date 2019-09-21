ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أمني: استعادة طفل سوهاج بعد اختطافه أكبر رد على الخونة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:34 م
طفل سوهاج المختطف
طفل سوهاج المختطف
ندى فتح الله
قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الأمن لديه معلومات دقيقة ومتطورة استطاع من خلالها الوصول إلى خاطف طفل سوهاج.

وأضاف اللواء محمد صادق، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن فريق العمل الذي تم تشكيله لاستعادة الطفل مرة أخرى لديه خبرات كبيرة، وإمكانيات متطورة.

وأكد أن هناك تنسيقا دقيقا بين الأجهزة وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن ما حدث يرد على المزاعم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يقوم عليها الخونة، وأن الدولة المصرية لا تحترم القانون وتحكم بالديكتاتورية.

وأوضح اللواء محمد صادق أنه لا يجب تشتيت جهود الأجهزة الأمنية في مهاترات وأكاذيب المغرضين.

ترشيحاتنا

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

كندة حنا تتألق بإطلالة أنيقة من مهرجان الجونة السينمائي

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

حسن شحاتة: الزمالك عاد للمباراة بعد خروج لاعب خط الهجوم

كاتب سعودي لـ الرئيس السيسي: ضع السوط وارفع السيف

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور