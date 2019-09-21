خبير أمني: استعادة طفل سوهاج بعد اختطافه أكبر رد على الخونة.. فيديو

قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الأمن لديه معلومات دقيقة ومتطورة استطاع من خلالها الوصول إلى خاطف طفل سوهاج.



وأضاف اللواء محمد صادق، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن فريق العمل الذي تم تشكيله لاستعادة الطفل مرة أخرى لديه خبرات كبيرة، وإمكانيات متطورة.



وأكد أن هناك تنسيقا دقيقا بين الأجهزة وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن ما حدث يرد على المزاعم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يقوم عليها الخونة، وأن الدولة المصرية لا تحترم القانون وتحكم بالديكتاتورية.



وأوضح اللواء محمد صادق أنه لا يجب تشتيت جهود الأجهزة الأمنية في مهاترات وأكاذيب المغرضين.