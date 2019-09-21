رئيس جامعة الأزهر يرد على أسئلة الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي

كشف الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، عن معرفته بمشكلة الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا من الفرقة الثانية والمطالبين بالسكن، مؤكدا أنه سيعكف على دراسة المشكلة بنفسه والاطلاع على إعداد الطلاب الذين سيتم تسكينهم لتوفير أماكن لاستيعاب هؤلاء الطلاب في أقرب فرصة حرصا على أبنائه.





وقال رئيس جامعة الأزهر في تصريح له، إنه لابد من توعية الطلاب والطالبات للمحافظة على مبانى المدينة حتى لا تخسر الجامعة مبالغ كبيرة فمثلا مبنى ابو بكر وصلت تكلفة صيانته الآن 20 مليون.





وأشار إلى أن التحويل اليدوي لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين سيتم بموافقة عميدي الكليتين المحول منها والمحول اليها واعتماد الجامعة، وذلك للبنات بشرط أن يكون لنفس الشعبة او الكلية التي كانت مرشحة لها





وكشف أن كلية العلوم الأزهرية بمدينة الطور بجنوب سيناء يمكن التحويل اليها من مختلف الكليات بنين وبنات من الحاصلين على الثانوية الأزهرية من جنوب سيناء وشمالها من خلال موقع جامعة الأزهر ويبدأ التاسعة صباح غدا الأحد الثاني والعشرين من سبتمبر حتى مساء السبت 28 سبتمبر ولن ينظر لأي تحويلات بعد ذلك، علما بأن الكلية بها أقسام لغة عربية للبنين ، دراسات إسلامية بنات.





وأكد أن الطالب الذي لم يسجل رغباته من الطلاب الجدد في أي مرحلة من المراحل التي تم الإعلان عليها، لن يقبل في اي كلية وعليه التقديم في العام المقبل.



