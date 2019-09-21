ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يرد على أسئلة الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:21 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
كشف الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، عن معرفته بمشكلة الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا من الفرقة الثانية والمطالبين بالسكن، مؤكدا أنه سيعكف على دراسة المشكلة بنفسه والاطلاع على إعداد الطلاب الذين سيتم تسكينهم لتوفير أماكن لاستيعاب هؤلاء الطلاب في أقرب فرصة حرصا على أبنائه.

وقال رئيس جامعة الأزهر في تصريح له، إنه لابد من توعية الطلاب والطالبات للمحافظة على مبانى المدينة حتى لا تخسر الجامعة مبالغ كبيرة فمثلا مبنى ابو بكر وصلت تكلفة صيانته الآن 20 مليون. 

وأشار إلى أن التحويل اليدوي لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين سيتم بموافقة عميدي الكليتين المحول منها والمحول اليها واعتماد الجامعة، وذلك للبنات بشرط أن يكون لنفس الشعبة او الكلية التي كانت مرشحة لها 

وكشف أن كلية العلوم الأزهرية بمدينة الطور بجنوب سيناء يمكن التحويل اليها من مختلف الكليات بنين وبنات من الحاصلين على الثانوية الأزهرية من جنوب سيناء وشمالها من خلال موقع جامعة الأزهر ويبدأ التاسعة صباح غدا الأحد الثاني والعشرين من سبتمبر حتى مساء السبت 28 سبتمبر ولن ينظر لأي تحويلات بعد ذلك، علما بأن الكلية بها أقسام لغة عربية للبنين ، دراسات إسلامية بنات.

وأكد أن الطالب الذي لم يسجل رغباته من الطلاب الجدد في أي مرحلة من المراحل التي تم الإعلان عليها، لن يقبل في اي كلية وعليه التقديم في العام المقبل. 

وذكر أن تسكين الطلاب الجدد بعد شهر أو شهر ونصف من الدراسة ولن يتم بدء إجراءات التسكين الجدد إلا بعد انتهاء التحويلات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قواعد التحويل للباقين للإعادة بالفرق الأولى بكليات جامعة الأزهر | خدمات

تعرف على حالات حظر تحويل ونقل قيد طلاب جامعة الأزهر بين الكليات

اليوم.. جامعة الأزهر تغلق باب التحويل بين الشعب والأقسام داخل الكليات

التعليم الأزهري في أسبوع.. غلق باب التحويل بين الشعب والأقسام بالكليات .. إعلان الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة .. واعرف خطوات استخراج فيزا للدفع الإلكتروني للطلاب

بداية الدراسة بجامعة الأزهر 2019.. حفل لاستقبال الطلاب الجدد وفيزا للدفع

أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد

ترشيحاتنا

فضيحة .. فيسبوك يتتبع الحياة الجنسية للسيدات

احذر.. الجبنة الرومي فيها سم قاتل

43 حزبا يردون على ادعاءات حزبي الدستور والتحالف الشعبي ضد الدولة المصرية..مستندات

هتختفي آخر الأسبوع.. فيسبوك يلغي هذه الميزة إلى الأبد.. تفاصيل

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

منة فضالي تكشف سبب حذف صورة مثيرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals