من 5 إلى 10 سنوات.. أحكام بـ المشدد للمتهمين في قضية أحداث العدوة

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف العدوة".



صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.



شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.