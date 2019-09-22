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تعليم

جامعة عين شمس: اهتمام واسع بالأنشطة الطلابية.. واستمرار خطة تطوير التعليم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر
أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية أمس للحرم الجامعي الرئيسي، مع انطلاق العام الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وخلال الجولة أكد الدكتور محمود المتيني أن الجامعة  استعدت للعام الجديد بتجديدات شاملة ضمت الكليات والبنية التحتية للحرم الجامعي وستستمر خطة التطوير طوال العام الدراسي بدون إرباك للعملية التعليمية، مضيفا أن العام الجامعي الجديد سيشهد تكثيف للندوات التثقيفية، والأنشطة الطلابية  الرياضية والفنية .حيث تم إعداد جدول لهذه الأنشطة طوال العام مركزيًاوبكافة كليات ومعاهد الجامعة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن الجامعة استقبلت هذا العام ٢٣٥ ألف طالب و طالبة بمختلف المراحل الدراسية ،لافتًا أن القطاع قد أصدر دليلًا يضم كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب و الأرقام العاجلة إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني مجاني يحمل اسم " أعرف جامعتك" يضم معلومات عن كافة كليات الجامعة و البرامج الدراسية و غيرها.

كما أطلق الدكتور محمود المتينى  إشارة بدء ماراثون الدراجات و شارك الطلاب فى ألعاب تنس الطاولة وكرة السرعة،   مشددًا على أهمية  إهتمام الطلاب بممارسة الرياضة طوال العام إلى جانب التفوق الدراسي  كما تفقد مخيم  الجوالة الذى يقام به عدد من ورش العمل لتدريب الطلاب على تنفيذ بعض  الأشغال اليدوية  الفنية و كيفية إقامة الخيام و معرض الأنشطة الطلابية للفنون التشكيلية.

كما تفقد معرض أسرة من أجل مصر المركزية حيث أهداه الطلاب ، هذا إلى جانب زيارة معرض الكتاب الذى يتضمن إكثر من عشر آلاف كتاب فى مختلف المجالات و معرض لصندوق مكافحة الإدمان  و معرض الخدمات الطبية والذى يعرف الطالب بآليات الحصول على الخدمات الطبية التى تقدمها الإدارة الطبية كما يتضمن المهرجان حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفيات الجامعة فضلا عن خدمة قياس الوزن والضغط والسكر بالمجان.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح العام الجامعي الجديد من داخل الحرم الرئيسي لجامعة عين شمس ، كما اجتمع بأعضاء مجلس الجامعة. 

و من المقرر أن تستمر احتفالات الجامعة حتى ٨ من أكتوبر تحت شعار " قادرين نعملها".

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