أب فقد إنسانيته.. يعذب رضيعه بشكل وحشي وثورة ضده على الفيسبوك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل فقد عقله وإنسانيته وشرع في تعذيب رضيعه بطريقة مؤلمة جعلت كل من شاهد ما قام به يصب غضبه عليه.



يظهر الفيديو الرجل وهو يقوم بضرب الرضيعة بكل قوته حتى يقف على قدميه وكأنه شخص كبير يفهم ما يريده .



وطالب رواد موقع التواصل بالتحري عن الشخص الذي ظهر في الفيديو والقبض عليه من قبل سلطات بلاده.









































