الصحاف: نتواصل مع مصر لمنح العراقيين بالخليج وأمريكا وأوروبا سمات دخول في المطار

قال الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن الخارجية العراقية تتوصل مع الجانب المصري للسماح بمنح العراقيين المقيمين في الخليج العربي، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وكندا سمات دخول في المطار.



وأضاف «الصحاف» في تصريحات لـ«صدى البلد»: وضعت وزارة الخارجيّة العراقية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لعملها في مقدمتها تسهيل إجراءات سفر المواطن العراقي وتقديم التسهيلات المطلوبة خارج البلاد.



وعن الاستجابة المصرية، أوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أن الجانب المصري أعلن عن تقديم تسهيلات لدخول المُواطِنين العراقـيِّين الذين يرومون السفر إلى مصر بالسماح باحتفاظ العراقـيّين بجوازات سفرهم عند وُصُولهم إليها، وعدم سحبها منهم في المطار كما هو مُتبع منذ سنوات، والسماح بأن يكون حجم الأفواج السياحيّة (5) أفراد فقط بعد أن كان مشروطًا بـ(20) فردًا.



وأكد «الصحاف» أن تلك الخطوة تأتي كنتيجة للنشاط الدبلوماسيّ الفعّال الذي عمل على ترجمة العلاقات الثنائيّة بأن يحظى المُواطِن العراقيّ في الخارج بأعلى مُستويات الاحترام، وكترقية في خطوات ثنائـيّة مُوجّهة إلى المزيد من التعاون الثنائيّ.



كما نوه بأنّه ستكون هناك تسهيلات أُخرى خاصة بالعراقيّين المُقيمين في دول أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكيّة، ودول الخليج العربيّ الذين يرومون زيارة جمهوريّة مصر العربيّة.