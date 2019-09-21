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أخبار العالم

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة وقتل 12 شخصا قرب كربلاء

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:17 م
انفجار في كربلاء
انفجار في كربلاء
رويترز
أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له اليوم السبت مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية.

كانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت أمس الجمعة أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الحادث إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة مما تسبب في اشتعال النار بالمركبة.

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