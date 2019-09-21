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حوادث

60 ألف جنيه وعضوية.. حبس رئيس حى غرب مدينة نصر السابق و2 آخرين بتهمة الرشوة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:08 م
صورة أرشيفية - تقديم
صورة أرشيفية - تقديم رشوة
محمد العيسوى
قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة عصام خليفة رئيس النيابة، حبس رئيس حى غرب مدينة نصر"سابقا" و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، لاتهامهم بتقديم رشوة مالية لموظف بالأملاك الحكومية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رئيس حى غرب مدينه نصر، وعاونه المتهمان الآخران، وبالتردد على إدارة الأملاك الحكومية، ضغطوا علي موظف لتقنين مساحات من الأراضى، وذلك بالمخالفة لقرارات الصادرة، حيث تبين أن المتهمين عرضوا على الموظف رشوة مالية، مقابل تخليص وتقنين أوضاع مساحات مختلفة من الأراضى، فى نطاق حزام الدائرى الإقليمي.

كما كشف الموظف، أنه عقب قيام رئيس حى غرب مدينة نصر السابق، بتقديم الرشوة له، توجه إلى هيئة الرقابة الإدارية، وتقدم ببلاغ رسمى ضد المتهمين، يتهمهم فيه بعرض مبلغ رشوة له مقابل تقنين اجراءات قانونية بالنسبة للأراضى، مضيفا أنه بعد ذلك تظاهر بالموافقة على قبول مبلغ الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة، موضحا أنه اتفق مع المتهمين على التقابل فى أحد الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة، لأخذ مبلغ الرشوة، وأثناء ذلك تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ الرشوة.

كما كشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين عرضوا على الموظف عضوية بالجمعية ومبلغ 60 ألف جنيه، كمقدم رشوة فى سبيل تقنين أوضاع الأراضى لضمها للجمعية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.

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