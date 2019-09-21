قائمة طنطا لمواجهة دجلة غدا

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقيادة مديره الفني ايمن المزين على اختيار قائمة الـ ٢٠ لمواجهة وادي دجلة في الأسبوع الأول للدوري غدا على ملعب بتروسبورت حيث ضمت القائمة كلا من :



على فرج ، اسلام طارق ، سليمان عبد ربه ، محمد العشرى ، محمود مسعود ، محمد الشاذلي ، احمد قطاوى ، باسم عبد العزيز ، محمود كابونجا ، احمد الالفى ، ايهاب سمير ، باسم عبد العزيز ، أحمد الشناوي ، محمد حسام ، عبد الرحمن الدح ، إسلام فؤاد ، وليد عادل ، تاديو لونا ، الحسن ضيوف ، اسلام فؤاد

