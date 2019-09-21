اخبار الرياضة.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. عقوبات فى انتظار المارد الأبيض.. بيراميدز يدرس عرضا لبيع نجم الأهلي

نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:







- ويسعى ميتشو لتجهيز بدائل لثنائى الزمالك اللذين افتقدهما بسبب مباراة الأهلى،حيث يفاضل المدير الفنى بين الثنائى محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاختيار أحدهما للعب بجوار فرجانى ساسى فى وسط الملعب المدافع.- كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن العقوبات المحتمل أن يتعرض لها نادى الزمالك بسبب عدم استلام ميداليات السوبر المصري.- رفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ورينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول للكرة إذاعة مباراة ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي التي جرت في مالابو بغينيا الإستوائية ، عبر قناة النادي.- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل الجلسة التى جمعت بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى التى جرت اليوم السبت.- يدرس نادي بيراميدز عرضا مغريا من جانب أحد الأندية للتعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق والمنضم حديثا.