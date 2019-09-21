ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. عقوبات فى انتظار المارد الأبيض.. بيراميدز يدرس عرضا لبيع نجم الأهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

- ويسعى ميتشو لتجهيز بدائل لثنائى الزمالك اللذين افتقدهما بسبب مباراة الأهلى،حيث يفاضل المدير الفنى بين الثنائى محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاختيار أحدهما للعب بجوار فرجانى ساسى فى وسط الملعب المدافع.

عقوبات فى انتظار نادي الزمالك بسبب السوبر

- كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن العقوبات المحتمل أن يتعرض لها نادى الزمالك بسبب عدم استلام ميداليات السوبر المصري.

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

- رفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ورينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول للكرة إذاعة مباراة ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي التي جرت في مالابو بغينيا الإستوائية ، عبر قناة النادي.

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل الجلسة التى جمعت بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى التى جرت اليوم السبت.

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

- يدرس نادي بيراميدز عرضا مغريا من جانب أحد الأندية للتعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق والمنضم حديثا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019.. رحلة إنقاذ الدورى

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

اخبار نادي الزمالك اليوم 7-9-2019.. مرتضى يعلن مفاجأة للجماهير.. والأبيض يفقد وش السعد أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

بشرى سارة من السعودية للعمالة الوافدة

نجمات تعرضن للسخرية بسبب الجونة السينمائي .. شاهد رد فعلهن

بعد فقدانها الكثير من وزنها.. أيتن عامر تخطف الأضواء من النجمات في الجونة

صدمة لـ عشاق الزمالك.. عبد الغني يعلن مدة غيابه عن الملاعب

تعليق ناري من زينة على رجل عذب طفله بـ وحشية

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

ألميريا يصدم تركي آل الشيخ .. اعرف السبب

ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح.. تعرف عليه

أسرار اللقب الـ 11.. كواليس ساعات الفجر داخل الأهلي لـ حسم السوبر أمام الزمالك

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

رد فعل حارس الأهلي تجاه لاعبي الزمالك عقب تتويج الأحمر بـ السوبر .. فيديو

اخبار الرياضة.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. عقوبات فى انتظار المارد الأبيض.. بيراميدز يدرس عرضا لبيع نجم الأهلي

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

صدمة لـ عشاق الزمالك.. عبد الغني يعلن مدة غيابه عن الملاعب

بعد أزمة القيد.. نجم الزمالك السابق يرفض أندية الدورى الممتاز والمظاليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية