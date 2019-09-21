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رياضة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:55 م
بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعى
يدرس نادي بيراميدز عرضا مغريا من جانب أحد الأندية للتعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق والمنضم حديثا.

وتعاقد بيراميدز مع حمودي خلال انتقالات الصيف في صفقة انتقال حر ليصبح لاعبا في صفوف النادي.

وجاء تفكير النادي بالموافقة على بيعه أو إعارته بسبب العرض المغري الذي وصل النادي بعد التعاقد مع اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

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