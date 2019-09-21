شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل الجلسة التى جمعت بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى التى جرت اليوم السبت.



وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة الكبار على أن يتم تكليفه باختيار الجهاز المعاون.



وقال المصدر أن اتحاد الكرة إتفق مع حسام البدرى على تشكيل الجهاز المعاون للمنتخب وتقديم الأسماء خلال 48 ساعة من أجل اعتمادها رسميا تمهيدا للبدء فى المهام الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.



وتابع : تطرق البدري خلال جلسته مع اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية إلى ضرورة استدعاء المحترفين لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.



وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع البدرى على عقد مؤتمر صحفي فور اعتماد التشكيل النهائى للجهاز المعاون من أجل طرح الخطوط العريضة للسياسة المقرر ان يتبعها الجهاز الفنى خلال الفترة القادمة أمام وسائل الإعلام.



ووضح أن حسام البدري طالب مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة بعدم التدخل فى تشكيل الجهاز المعاون وترك الحرية له فى تحديد الأسماء مستندا إلى أنه سوف يتحمل المسؤولية كاملة خلال الفترة القادمة.



وتلقى البدري خلال الجلسة تأكيدات من مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة بأن إبرام العقود سيكون حتى مونديال 2022 على أن يتم اعتماده من جانب الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة لافتا إلى أن من بين طيات بنود عقود الجبلاية مع البدري ستكون عدم استمراره على رأس الجهاز الفنى فى حالة الإخفاق في التصفيات وبلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2021 على أن يتم تعديل الزيادة فى الراتب خلال الفترة القادمة.



يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار سوف يدخل أولى معسكراته التدريبية يوم 7 أكتوبر القادم استعدادا للمشاركة فى تصفيات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

