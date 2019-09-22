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فن

باسم سمرة: عباس الجن فى ولاد رزق 2 شخصية مركبة وصعبة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد إبراهيم
أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته لما يحققه فيلم "ولاد رزق 2" من ايرادات ضخمة ويقدم دورا مختلفا وجديدا عليه وهو عباس الجن الذى يلجا اليه ولاد رزق فى بعض العمليات الاجرامية.

وقال باسم سمرة لـ "صدى البلد" : ان شخصية عباس الجن كانت لها تفاصيل كثيرة سواء من جانب الأزياء او طريقة الكلام وهو ما فكرت فيه واتفقت عليه مع المخرج طارق العريان بعد فترة اعداد او تجهيز للشخصية استغرقت ما يقرب من 3 شهور.

وأضاف باسم قائلا : الشخصية صعبة ومركبة للغاية وكنت حريص على ظهورها بشكل جيد على الرغم من مساحة الدور القليلة.

يذكر ان باسم سمرة ينتظر عرض فيلمه الجديد "كاس وداير" مع الفنان رانيا يوسف وسلوى خطاب.

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