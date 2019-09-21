تعليق ناري من زينة على رجل عذب طفله بـ وحشية

نشرت الفنانة زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لرجل مجرد من الإنسانية ظهر يعذب طفلا بشدة وأحدث ضجة على السوشيال ميديا.



وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "اسفه علي بشاعة الفيديو .. وبخاطب اَي جهة مسئولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية ان يتم القبض عليه فوراااا ..حسبي الله ونعم الوكيل فيه".



وتابعت: "لا يصح ان يوجد المجرم الا في قفص ......من يعذب الاطفال هو السبب في وجود اجيال مريضة لا تعرف الرحمة لانهم يعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم فهذا الخنزير وامثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة".



يأتي ذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لرجل يعذب طفله بمنتهى الوحشية.