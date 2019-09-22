محمد طلعت: سأنافس على هداف الدوري هذا العام .. فيديو

تحدث محمد طلعت مهاجم نادي المقاولون العرب عن فوز فريقه على حساب طلائع الجيش بهدف في افتتاح بطولة الدوري.



وقال طلعت في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بداية أي دوري بتكون مهمة، جميع الأندية دعمت صفوفها والدوري صعب، طلائع الجيش فرقة صعبة وعنيدة في أرض الملعب".



وتابع "مش في دماغي أني ألعب قد إيه في المباراة، المهم إني لعبت وعملت اللي عليا، جاتلي فرصتين مهمين ولكن عدم التوفيق منع الكرة من دخول الشباك".



واختتم طلعت تصريحاته "في النهاية سأنافس على لقب هداف الدورى .

